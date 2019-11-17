Andorra-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Ay-yıldızlı ekibimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Andorra

Gomes

Rubio

Garcia

Llovera

Nicolas

Clemente

Vales

Moreno

Cervos

Martinez

Alaez



Türkiye

Uğurcan

Zeki

Merih

Kaan

Umut

Okay

Ömer

Ozan

Hakan

Yusuf

Enes