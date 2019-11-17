Andorra-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Ay-yıldızlı ekibimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.
Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Andorra
Gomes
Rubio
Garcia
Llovera
Nicolas
Clemente
Vales
Moreno
Cervos
Martinez
Alaez
Türkiye
Uğurcan
Zeki
Merih
Kaan
Umut
Okay
Ömer
Ozan
Hakan
Yusuf
Enes