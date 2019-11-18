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Andorralı Lima, dünya rekoru kırdı

A Milli Takım karşısında forma giyen Andorra'nın kaptanı Ildefons Lima, milli formayı en uzun süre giyen futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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Andorralı Lima, dümya rekoru kırdı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Andorra ile Türkiye, başkent Andorra la Vella’daki Ulusal Stadyum’da karşı karşıya geldi.

22 YIL MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Takım, Enes Ünal'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederken Andorra'nın kaptanı Lima, önemli bir unvanın sahibi oldu. 39 yaşındaki Ildefonso Lima, Türkiye maçıyla birlikte bir dünya rekoruna imza attı.

Lima, 22.5 yıl Andorra Milli Takımı'nın formasını giyerek, "en uzun süre milli formayı giyen futbolcu" rekorunun sahibi oldu.

1997'nin Haziran ayında ilk kez milli formayı giyen Lima, bugüne dek Andorra adına 126 maça çıktı ve ülkesi adına 11 gol kaydetti.

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