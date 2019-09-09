Andraz Sporar: Beşiktaş grubun en iyi takımı

Kara Kartal'ın 19 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Slovan Bratislava'nın forveti Andraz Sporar, Beşiktaş ile karşılaşacak olmaktan duyduğu endişeyi dile getirdi.

"GRUBUN EN İYİ TAKIMIYLA OYNAYACAĞIZ"

25 yaşındaki golcü, "Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Bize göre çok daha tecrübeli bir ekip. Eğer sahamızda kazanabilirsek büyük iş başarmış oluruz" ifadelerini kullandı.

7 golle takımın en skorer ismi olan Sporar, "Beşiktaş'ın o çok methedilen taraftarlarının önüne çıkmanın nasıl bir his merak ediyorum" dedi.