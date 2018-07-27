Andre Ayew: Amacım Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak

Fenerbahçe, ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Swansea City'de top koşturan Ayew satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzladı.

İmza töreninde konuşan Ganalı futbolcu, amacının çok gol atmak değil sezon sonunda şampiyon olmak olduğunu söyledi.

TARAFTARIN BÜYÜK BEKLENTİSİ VAR

Andre Ayew'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilk saniyeden itibaren çok mutlu etti. Zaten Fenerbahçe ismini ve ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Yeni bir başkan, yeni bir sportif direktör, yeni bir teknik heyet var. Biliyorum ki, taraftarın çok büyük beklentisi var. Bunda da benim büyük bir payım olacak."





GOMİS BENİM KARŞDEŞİM

"Gomis ile beraber oynadık. Zaman zaman görüşüp konuşuyoruz. Artık o şehrin öteki yakasındaki takım için oynayacak. Ben de diğer yakası için. Gomis benim her zaman kardeşim olacak. Fakat, her ikimiz de kazanmak için oynayacağız."





TEK AMACIM F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI

"Stephen Appiah ile konuştum. Kendisi şu an milli takımın menajeri. Bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmem gerektiğini söyledi. Kulübü, taraftarları, tesisleri, stadyumu ve buranın büyüklüğünü anlattı. Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü. Avrupğa'da boy gösteriyor olmamız. Benim tek amacım bu takımı şampiyon yapmak ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu göğüslemesi."