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Andre Ayew Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Ganalı futbolcu Andre Ayew'i imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

Andre Ayew Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe yaz aylarının ilk yabancı transferini gerçekleştiriyor.

İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

İngiliz BBC'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Andre Ayew, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a doğru yola çıktı.

MALİYETİ 4.7 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, Swansea City'e kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği kaydedilirken, Andre Ayew'e ise 1 yıllığına 3.2 milyon euro ödeme yapacağı bilgisi verildi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulubü'nün resmi Twitter hesabı da Ayew haberlerinin ardından göz kırpan emojili bir twit attı.

West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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