Andre Ayew Gana Milli Takımı'na alınmadı

Gana Milli Takım Teknik Direktörü Kwesi Appiah, Kenya ile oynanacak 2019 Afrika Uluslar Kupası eleme maçı için aday kadroyu açıkladı.

Kadroda Andre Ayew, Jordan Ayew, Jonathan Mensah, Asamoah Gyan ve Mubarak Wakaso gibi yıldızları almaması dikkat çeken Kwesi Appiah, gelen ağır eleştiriler üzerine basına açıklama yaptı.

"KAVGA EDECEK OYUNCULAR İSTİYORUM"

Kwesi Appiah, "Ben, bu forma için kavga edecek oyuncuları istiyorum. Kimse Gana'dan büyük değildir. Benimle birlikte bu forma için savaşacak ve kendini adayacak oyunculara ihtiyacım var." dedi.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Appiah, futbolcunun kendisini milli takıma adamadığını söyledi. Gana teknik direktörü, "Eğer bir futbolcu iyi olmadığını ya da sakat olduğunu söylüyorsa, o zaman benim işim onun yerine uygun başka bir oyuncuyu çağırmaktır. Kimse Gana'dan büyük değil. Kendisini milli takıma adayan futbolculara ihtiyacım var. Ülke için kendini öldürmeye hazır oyunculara ihtiyacım var" diyerek sözlerini noktaladı.