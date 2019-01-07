Andre Ayew: Slimani gol atmayı çok seviyor

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, Antalya kampında bir basın toplantısı düzenledi.

Slimani'ye sahip çıkan Ayew, Ersun Yanal'ın kendisinden istediklerini anladığını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın durumunu değerlendiren 29 yaşındaki forvet, Süper Lig’in ikinci yarısına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Ayew, "Birkaç gündür burada kamp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bu kulübü seven tüm taraftarlar için çalışıyoruz, işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Mutlulukla geçireceğimiz bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.

ERSUN HOCA'NIN İSTEKLERİNİ ANLADIM

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgili olarak da Ayew, "Yeni bir hocamız var. Daha önce bu kulüpte çalışmış ve çok iyi bir tanıyan hoca. Bu ligde çok iyi bir kariyeri var biliyorum. Ben geçmişine baktım, inceleme fırsatı buldum. Onunla konuştuğumda ne istediğini anlayabildim." dedi.

SLİMANİ'YE SAHİP ÇIKTI

Fenerbahçe’de sergilediği performans nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan takım arkadaşı Islam Slimani ile ilgili olarak sorulan bir soruya da yanıt veren Ayew, "İslam’ın geçmişini biliyoruz. Milli takım tarihinde iyi bir performans sergiliyor. Her oyuncunun kariyerinde zor dönemler olmuştur. Gol atmayı çok seviyor, eminim başarılar gelecektir. Bütün takım saha içinde ve dışında onunla iyi ilişkiler kurmuş durumda. Sadece bir noktayı değiştirmek gerekiyor sanırım. Bazen böyle olur, bir nokta değiştikten sonra gerisi muhakkak gelir. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Daha iyi bir performans göstermek istiyor. Sahaya çıktığı anda yüzde yüzünü verecektir. Ligin ikinci yarısında inşallah istediği golleri atacak" ifadelerini kullandı.