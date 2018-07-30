Andre Ayew'in yıllık ücreti belli oldu

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadele öncesinde Andre Ayew'i takıma kazandırdı ve kadrosunu güçlendirdi.

Ganalı futbolcunun ne kadar kazanacağı Fenerbahçe tarafından açıklanmasa da Gana basını bu bilgilere ulaştı.

YILLIK 3.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe’nin Swansea City’den kiraladığı Andre Ayew’in transfer detayları ortaya çıktı.

Gana basınında özel haber olarak lanse edilen anlaşmaya göre Ayew’in Fenerbahçe’den ne kadar kazanacağı duyuruldu. Buna göre 29 yaşındaki futbolcunun kiralık anlaşmasından toplamda 3.2 milyon euro kazanacağı belirtildi.

SATIN ALMAK İSTENİRSE 15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Ayrıca Swansea’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Ganalı futbolcunun, bonservisi alınmak istenirse tam 15 milyon euronun ödenmesi gerekecek.

Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla alınan Andre Ayew’in Swansea’dekine benzer bir maaş skalasına sahip olacağı kaydedildi.