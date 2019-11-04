Ligin 11. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Maçta oldukça üzücü bir an yaşandı.

Karşılaşmanın normal süresinin son dakikalarına doğru Evertonlu futbolcu Andre Gomes, Heung-Min Son'un müdahalesi ile yerde kaldı.

Gomes yerde acı içinde kıvranırken, önce herkes ne olduğunu anlamadı.

AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Gomes'in yardımına ilk koşan ve müdahale eden ise milli futbolcumuz Cenk Tosun oldu.

Andre Gomes'in ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı.

Andre Gomes'in ayağı kırıldı- İZLE

Tribünleri de şok eden sakatlığın ardından Gomes sedye ile hastaneye götürüldü.

Bu arada Gomes'in sakatlanmasına neden olan Heung-Min Son da büyük üzüntü yaşadı.

Güney Koreli futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

"HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ YOK"

Öte yandan milli yıldızımız Cenk Tosun, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cenk Tosun, Andre Gomes'in sakatlığı sebebiyle yaşadığı üzüntüyü vurguladı ve "Keşke maçı 0-5 kaybetseydik" yorumunda bulundu.

Milli golcünün paylaşımında "Kazanırsın, kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız" ifadeleri yer aldı.

Hastaneye kaldırılan Andre Gomes'in ayak kemiği doktorlar tarafından yerine oturtuldu.