Andre Villas Boas: Fenerbahçe'yi reddettik

Deplasmanda Nice ile karşı karşıya gelen Marsilya, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik direktörü Andre Villas Boas'a, Luiz Gustavo'nun geleceği soruldu.

"SONUNA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

41 yaşındaki teknik adam, "Luiz Gustavo ile bu sabah konuştuk. Biraz telaşlıydı. Fenerbahçe'den Marsilya'yı pek de tatmin etmeyen bir teklif gelmişti. Bunu reddettik. Takımdan ayrılacağını düşünmüyorum ama yine de transfer sezonunun sonunu bekleyeceğiz" dedi.

"ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI"

Portekizli hoca, "Oyuna girdikten sonra elinden gelenin en iyisini yaptı ve önemli olan da buydu. Takıma çok fazla takviye yapmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla en iyisi olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.