Andrea Raggi: Quaresma kırmızıdan fazlasını görmeliydi

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Monaco'da savunma oyuncusu Andrea Raggi, Fransa basınına Quaresma hakkında sert ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Monaco maçının son anlarında rakibe arkadan tekme attı, hakem Portekizli yıldızı sarı kartla cezalandırdı.

"KIRMIZIDAN FAZLASIYDI"

Monacolu futbolcuların uzun süre kırmızı kart beklediği pozisyon hakkında konuşan Raggi, "Quaresma'nın yaptığı ciddi bir hareketti. Top dışarı çıkmıştı ve bana vurdu. Sakatlanmamak mucizeydi. Kırmızı kart olması gerekmiyor muydu? Kırmızıdan daha fazlasıydı" ifadelerini kullandı.

Quaresma'nın yaptığı hareketin kabul edilmez olduğunu dile getiren Raggi, "Ben sahada bir savaşçıyım. Benim de hatalarım olmuştur, kabul ediyorum ama kabul edemediğim davranışlar da var. Quaresma'nın yaptığı gibi" şeklinde konuştu.

Maçın son düdüğünden sonra Raggi Quaresma'nın üzerine yürüdü. Portekizli futbolcuya saldırmak isteyen Raggi'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.