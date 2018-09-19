Andreas Kilit'in futbolu bırakma nedeni

Fenerbahçe'nin şubat ayında U21 takımına transfer ettiği İsveçli genç oyuncunun futbolu bıraktığı açıklanmıştı. Sarı-lacivertli ekip, dün resmi sitesinden yaptığı Kilit'in futbolu bırakma nedeni olarak ise sağlık sorunları olduğunu duyurmuştu.

"KALP KAPAKÇIĞIM EKSİK"

19 yaşındaki genç futbolcu İsveç basınına futbolu bırakma nedenini anlattı. Aftonbladet'e konuşan Kilit, "Fenerbahçe'ye geldiğimde her şey güzeldi, U21 takımında oynuyordum ama sonradan sağlık sorunlarım olduğunu öğrendim. İnsanlarda normalde 4 kapakçık olurmuş, benim kalbimde 3 taneymiş. Fiziksel olarak çok yıprandım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe U21 Futbol Takımımızın sporcularından Andreas Kilit’in, sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Fenerbahçe’ye hizmet edememenin mutsuzluğu ile kulübümüze olan aidiyetini ‘oyuncu olarak değilse bile mutlaka bir gün antrenör olarak buraya dönmek istediği’ sözleriyle anlatan 19 yaşındaki genç oyuncumuza geçmiş olsun diyor; en kısa zamanda futbolcu ya da antrenör olarak yeşil sahalara dönmesini diliyoruz."