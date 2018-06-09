Andres İniesta: Zirvede bıraktım

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası öncesi İngiliz basınına röportaj veren İspanyol Andres Iniesta, kariyerinin sonuna yaklaşırken, oynayacağı son Dünya Kupası'nı ve Barcelona'dan ayrılışını değerlendirdi.

Çok genç yaşta Barcelona altyapısına giren ve bütün hayatı boyunca Barcelona'da oynayan Andres Iniesta, bu sezon sonunda 35 kupa kazandığı Barcelona ile son maçına çıkmıştı. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, 22 sene sonra ilk defa, Barcelona dışında bir kulüpte top koşturmanın heyecanını yaşayacak. Seneye Japonya'nın Vissel Kobe takımında oynayacak olan Iniesta, Barcelona'dan ayrılırken duygusal anlar yaşamıştı.

BARCELONA YILLARIM UNUTULMAZ

Barcelona ile çıktığı son maçta ne hissettiği sorulan Iniesta, "Hayatın boyunca oynadığın kulüpten ayrılmak kolay bir şey değil. Benim için çok duygusal bir andı. Nou Camp'taki son maçımın bitişinde, stattaki çimlere tek başımda oturup evimle vedalaştım. Duşlardan, tünele bu stadın her köşesinde asla unutmayacağım hatıralarım var. Barcelona yıllarım benim için inanılmaz geçen bir dönem oldu. Etrafındaki herkes benim bu tecrübemin unutulmaz olmasında pay sahibi oldu. "şeklinde konuştu.

ZİRVEDE BIRAKTIM

Barcelona'dan ayrılma sebebi hakkında da konuşan Iniesta, "Vücudumu sonuna kadar kullanmıştım, artık daha fazla Barcelona'nın seviyesinde ve temposunda oynayamayacağımı anladım ve bu sebeple ayrılma kararı aldım. Zirvede bıraktığımı düşünüyorum, böyle hatırlanmak benim için en iyisi olacak" yönünde ifadeler verdi.