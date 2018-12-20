Andrey Arshavin at çaldı

Arsenal'in ve Rus Milli Takımı'nın eski yıldızı Andrey Arshavin, geçtiğimiz ay yeşil sahalara veda ettiğini duyurmuştu.

Memleketi Saint Petersburg'da hayatına devam eden 37 yaşındaki eski futbolcunun adı, büyük bir skandala karıştı.

Bir striptiz kulübüne giden Arshavin, geceyi iki kadınla eğlenerek geçirdi. Çıkışta ise alkolün de etkisiyle tamamen kontrolden çıktı.

35 EUROYU ÖDEMEDİ

Evli olan Arsenal'ın eski yıldızı, başkasına ait olan bir atla eve giderken görüntülendi.

Arshavin’in atın kira ücreti olan 35 euroyu ödemediği ve çaldığı ifade edildi. At sahibinin eski futbolcuyu polislere şikayet ettiği bildirildi.

Andrey Arshavin evine gitmek için at çaldı - İZLE