Andy Murray, 2. turda veda etti

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Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti

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Çalım atmak isteyen kaleci kendi kalesine gol attı

1 Fenerbahçe, Başakşehir'den 3 oyuncuyu istedi Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen Visca, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu için teklif yaptı.

2 Mauricio Isla sevgilisine evlilik teklifi etti Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, çocuğunun annesi olan Gala Caldirola'ya evlenme teklifi yaptı.

3 Trabzonspor Tolga Zengin'i almadı Trabzonspor'un Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan Tolga Zengin'i transfer edeceği konuşuluyordu. Bordo-mavili takım tercihini altyapıdaki Bahadır Han Güngördü'den yana kullandı.

4 Şenol Güneş'in kampa götürmeyeceği 4 futbolcu Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ta, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Vagner Love kadroya dahil edilmedi.

5 Fenerbahçe'ye Avusturyalı stoper Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda alınacak ilk ismin Watford'un stoperi Prödl olduğu ifade edildi.

6 Fabregas Monaco yolunda Adı Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, tercihini Legue 1'den yana kullandı. Yıldız futbolcu, Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'yla anlaşmaya vardı.

7 Şenol Güneş'in son kararı Burak Yılmaz Beşiktaş yönetimiyle bir araya gelen Şenol Güneş, golcü transferi için tercihinin Burak Yılmaz'dan yana olduğunu söyledi.

8 Ozan ve Serdar takımda kalıyor Yönetimle görüşen Fatih Terim, Ozan Kabak'ın maaşına zam yapılarak takımda tutulmasını istedi. Terim ayrıca Serdar Aziz'i de affetme kararı aldı.

9 Tarık Çamdal'ın yeni yıl paylaşımı Galatasaray'da yıllardır kadro dışı olmasına rağmen takımdan ayrılmayan Tarık Çamdal, yeni yılı ailesiyle birlikte geçirdi.