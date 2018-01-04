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Andy Murray Avustralya Açık'ta yok

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildi.

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Andy Murray Avustralya Açık'ta yok

İngiliz basınında yer alan habere göre, tek erkeklerde dünya klasmanının eski 1 numarası Murray, kalçasında devam eden sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın ardından Avustralya Açık'tan da çekilme kararı aldı.

Kariyerinde 5 Avustralya Açık finali oynayan ancak kazanamayan 30 yaşındaki sporcu, Wimbledon ve ABD Açık'ta toplam 3 grand slam şampiyonluğu yaşadı. Temmuz ayından bu yana kortlardan uzak kalan Murray, dünya sıralamasında 16'ncılığa kadar geriledi. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.

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