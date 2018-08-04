Andy Murray'den çekilme kararı

Sakatlıktan dönüş aşamasında 3 saatilik yorucu bir maç oynayan Büyük Britanyalı tenisçi, sağlık durumunu düşünerek kısa bir molaya başvurdu.

Yaklaşık bir yıl kendisini kortlardan ayrı bırakan ağır kalça sakatlığı sonrası yavaş yavaş tekrar tenise ısınan dünya eski 1 numarası Murray, kendisi için oldukça yıpratıcı geçen maçın ardından sağlık durumunu düşünerek turnuvaya devam etmeme kararı aldı. Böylelikle Murray'nin çeyrek finalde karşılaşacağı Alex De Minaur doğrudan yarı finalist oldu

31 yaşındaki Murray ayrıca, 6-12 Ağustos tarihleri arasında Toronto'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Rogers Cup'tan da çekildiğini açıkladı. Murray'nin bu kararı sonrası sezonun prestijli Masters turnuvalarından Rogers Cup'a, kariyerinde Grand Slam şampiyonlukları bulunan bir diğer isim Stan Wawrinka davet edildi.