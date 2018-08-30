Andy Murray'den erken veda

Sezonun son Grand Slam'i ABD Açık'ın üçüncü gününde en flaş gelişme, dünya eski 1 numarası Andy Murray'nin turnuvaya veda etmesi oldu.

Aynı zamanda 2012 yılının ABD Açık şampiyonu olan Murray, 31 numaralı seribaşı Fernando Verdasco'ya 5-7, 6-2, 4-6 ve 4-6'lık setlerle yenilerek ikinci turda elendi.

İKİNCİ TURDA VEDA ETTİ

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, rakibi Vasek Pospisil'i 6-3, 6-4 ve 6- 2'lik setlerle 3-0 yenerek zorlanmadan üçüncü tura çıktı. 3 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ise Denis Kudla'yı 6-3, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura kaldı. 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 11 numaralı seribaşı John Isner üst tura kalırken, 15 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile 18 numaralı seribaşı ABD'li Jack Sock, turnuvaya veda etti.

Stephens zorlansa da kazandı Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Sloane Stephens, Anhelina Kalinina karşısında zorlanmasına rağmen 2 saat 46 dakikalık mücadelenin ardından 4-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle korttan galip ayrılarak son şampiyon unvanıyla katıldığı turnuvada üçüncü tura kaldı. Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams ise Carina Witthoeft'i 6-2'lik iki setle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı. 7 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 15 numaralı seribaşı Elise Mertens, 16 numaralı seribaşı Venus Williams, 19 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova yollarına devam ederken, 9 numaralı seribaşı Julia Goerges ve 12 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ise elendi.

Federer ve Djokovic korta çıkacak ABD Açık'ın dördüncü gününde erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile Benoit Paire, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile Nicolas Mahut, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Tennys Sandgren karşılaşacak. Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile Lesia Tsurenko ve 4 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Johanna Larsson mücadele edecek.