Anelka: F.Bahçe teknik heyetinde görev almak isterim

Fransız yıldız Nicolas Anelka, yaptığı paylaşımla Fenerbahçe teknik ekibinde yer almak istediğini belirtti.

"FENERBAHÇE İLE YENİDEN BULUŞMAK İSTİYORUM"

"Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolau değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor ve fakat bir takımın yeniden inşaa etmek zaman alan bir şeydir... Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum. Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey.. İNŞALLAH, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle.."