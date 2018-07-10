Angelique Kerber Wimbledon'da yarı finalde

2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, İspanyol deviyle birçok başarıya imza attı.

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Galatasaray'dan yerli kaleci transferi

Son şampiyon Galatasaray, Kardemir Karabükspor'un kalesini koruyan Çağlar Şahin Akbaba ile her konuda anlaşmaya vardı.