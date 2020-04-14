Angelo ve Chico ihtiyacı olanlara erzak dağıttı

Kayserispor'un devre arasında Antalyaspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Diego Angelo ve Antalyaspor forması giyen Chico Grando, başlattıkları yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttı.

''250'NİN ÜZERİNDE AİLEYE MADDİ DESTEKTE BULUNDUK''

Konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Diego Angelo, şu ifadelere yer verdi:

''Öncelikle Tanrı'ya bu muhteşem günü bize yaşattığı için minnettarız. Akabinde saçını boyayıp kampanyaya maddi destekte bulunan, bize olumlu mesajlar yollayan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Toplamda yüzde 80’i Türkiye ve yüzde 20’si Brezilya’da olmak üzere 250’nin üzerinde aileye maddi destekte bulunduk. Bu kampanyadaki amacımız kendimizi ön plana çıkarmaktan ziyade birleştiğimiz zaman dünyayı nasıl değiştirebileceğimizin mesajını vermekti. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapıp birçok aileyi sevindirmeyi hedefledik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu inancı sevgiyi ve birlikteliği hep birlikte paylaşalım. Hep birlikte bu koronavirüsü yeneceğiz.''