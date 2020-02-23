Ankara derbisinde gülen taraf Gençlerbirliği oldu

Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

Barcelona'nın Eibar'ı 5-0 yendiği maçta 4 gol birden atan Lionel Messi, kariyerindeki 1000. gol katkısını yaptı ve bunu yapan ilk oyuncu oldu.

Lionel Messi bir rekor daha kırdı

İtalyan sporu, koronavirüsü nedeniyle büyük bir tehlike altında. Ülkede 24 saat içerisinde efekte insan sayısı 17 oldu.

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 1999 senesinde yenen Galatasaray, tam 20 yıldır galibiyete hasret kaldı. İşte o tarihten bu yana ülkede ve dünyada yaşanan değişiklikler.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi, Ulubatlı Souness'tan 6-0'a kadar unutulmazlar derbileri sizler için derledik.

Süper Lig'in 23. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Sio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

1 Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 1999 senesinde yenen Galatasaray, tam 20 yıldır galibiyete hasret kaldı. İşte o tarihten bu yana ülkede ve dünyada yaşanan değişiklikler.

2 Fenerbahçe-Galatasaray maçının ilk 11'leri Türkiye'nin kilitlendiği derbide Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

3 Beşiktaş'ta maç sonunda Boateng'den ilginç görüntü Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta golünü atan Kevin Prince-Boateng'in yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti.

4 Uğurcan Çakır, kalesinde devleşmeye devam ediyor Trabzonspor'un Beşiktaş'a konuk olduğu derbide Uğurcan Çakır'ın performansı maça damga vurdu. Bordo-mavili kaleci, yaptığı kurtarışlarla iki takım taraftarlarından da alkış aldı.

5 Haaland durmuyor, atmaya devam ediyor B. Dortmund'un altın çocuğu Erling Haaland, takımının Werder Bremen karşısında oynadığı maçı da boş geçmedi. Norveçli genç golcü, forma giydiği son 30 maçta 40 gol atmayı başardı.

6 Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı İtalya 1. Futbol Ligi'nde lider Juventus, konuk olduğu SPAL'i 2-1 yenerken, Cristiano Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı.

7 Boksta ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

8 Lionel Messi bir rekor daha kırdı Barcelona'nın Eibar'ı 5-0 yendiği maçta 4 gol birden atan Lionel Messi, kariyerindeki 1000. gol katkısını yaptı ve bunu yapan ilk oyuncu oldu.

9 Koronavirüs nedeniyle İtalya'da maçlar ertelendi İtalyan sporu, koronavirüsü nedeniyle büyük bir tehlike altında. Ülkede 24 saat içerisinde efekte insan sayısı 17 oldu.