Ankara'da 6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'de 13. hafta Ankara'da açıldı. Başkent ekibi Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynana karşılaşmada 6 gol oldu, puanlar paylaşıldı.

İLK YARIYI MALATYA ÖNDE KAPATTI

11. dakikada Sio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fabricio'nun gelişine vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. Candeias'ın kullandığı köşe atışında, altıpasta müsait durumdaki Flavio'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Robin Yalçın'ın ters vuruşunda kaleci Farnolle son anda topu kornere gönderdi. 36. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in hatalı pasında gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, Jahovic'in soldan içeriye çevirdiği topa arka direkteki Gökhan Töre dokunamadı.

44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın şutunda top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısı BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

NEFES KESEN MAÇ BERABERE BİTTİ

52. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Sio'nun ceza yayından yaptığı sert vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti: 1-1

56. dakikada bu kez Candeias uzaktan şansını denedi. Portekizli futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Farnolle topu kornere çeldi. 61. dakikada Robin Yalçın'ın uzaktan şutunda kaleci Ertaç Özbir, sağına gelen topa iyi uzanarak gole izin vermedi. 73. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü.

VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen hakem Zorbay Küçük, Ayite'nin şutunda Murat Yıldırım'ın topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı kararı verdi. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Stancu, Gençlerbirliği'nin ikinci golünü attı: 2-1

85. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Murat Yıldırım'ın pasında Robin Yalçın'ın, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-2

88. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-2 öne geçti. Robin Yalçın, ceza yayından yaptığı vuruşla topu bir kez daha Gençlerbirliği fileleriyle buluşturdu: 2-3

90+1. dakikada Toure'nin uzun pasında Mina'dan seken top Rahmetullah'ın önünde kaldı. Rahmetullah, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 3-3

Son bölümleri büyük heyecana sahne olan karşılaşma 3-3 bitti.