Ankara'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Osmanlıspor ile Evkur Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.
PENALTI VAR GOL YOK
Evkur Yeni Malatyaspor, maçın 12. dakikasında Khalid Boutaib ile bir penaltıdan yararlanamadı.
Boutaib'in kullandığı penaltı atışında kaleci Karcemarskas, yerden sağına gelen topu kontrol ederek gole izin vermedi.
Ligde son 3 maçında 7 puan toplayan Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 23'e yükseltti. İrfan Buz'un çalıştırdığı Osmanlıspor'un puanı ise 18 oldu.