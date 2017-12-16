Ankara'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın takımı Gençlerbirliği ile Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

KAZANAN ÇIKMADI

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Her iki takım da 90 dakika sonunda aradığı gole ulaşamadı. İstatistiklerde rakibine oranla daha etkili görünen Gençlerbirliği 3 puanı kaçıran taraf oldu.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 13'e yükseltti. Kasımpaşa da 19 puana çıktı. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, Gençlerbirliği yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.