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Ankaragücü, Adanaspor'u iki günde yendi

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Ankaragücü, Adanaspor'u iki günde yendi

Dün oynanması gereken ancak Ankara 19 Mayıs Stadı'nın ışıklarında yaşanan arıza nedeniyle 40. dakikada skor 1-0 evsahibi lehineyken tatil edilen karşılaşma, bugün saat 14.30'da kaldığı yerden devam etti.

DÜN YUSUF ATTI BUGÜN UMUT NAYİR

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri dün 33'te Yusuf Abdioğlu ve bugün 51'de Umut Nayir kaydetti. Adanaspor'un tek golünü 62'de Oğuz Han Aynaoğlu attı.

Puanını 46'ya yükselten Ankaragücü, 49 puanlı lider Rizespor'un ardında ikinci sırada yer alıyor. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Adanaspor ise 33 puanda kaldı.

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