Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı alabiliriz

Başkan Mert, geçen sezon sözleşmelerini tek taraflı fesheden Alessio Cerci, Thomas Heurtaux ve Szukala'dan dolayı 4 milyon Euro'ya yakın borçlarının bulunduğunu, bu yüzden transfer yasağı gelebileceğini söyledi.

''20 NİSAN'DA TOPLANMA KARARI ALDIK''

Takımın 20 Nisan'da Beştepe'de toplanmasıyla ilişkin bir değişiklik olup olmadığı sorusuna Fatih Mert, "Biz 20 Nisan'da toplanma kararı aldık ama belki 22'sine sarkar, bilemiyoruz" dedi.

Antrenmanlardan önce futbolculara koronavirüs testi yapılması konusunun belirsiz olduğunu belirten Fatih Mert, "Sağlık kurulu başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN DE GELİR YOKTU ŞİMDİ DE YOK"

Yayıncı kuruluşun ligler başlayana kadar ödeme yapmayacağını duyurmasının ardından ekonomik sorunları nasıl aştıklarına açıklık getiren Fatih Mert, değişen bir şeyin olmadığını belirtti.

Başkan Mert, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bizde değişen bir şey yok. Eskiden de gelir yoktu şimdi de yok. Gelirler temlikli. TFF'den gelen paralar temliklere gidiyor. Maç kazanıyorsunuz, berabere kalıyorsunuz. Performans primi almanız gerekiyor, temliklere gidiyor. Krediler çekildi paralar onlara gidiyor, geçmişte alacağı olan inşaat şirketleri var, maaş alacaklısı olanlar var, tüm paralar onlara gidiyor. Elimde bir liste yok. Biz şeffafız, bir sonraki yayında alacaklıları miktarlarıyla açıklarız. Bizim elimize para geçmese de sonuçta Ankaragücü'nün borcu ödeniyor.''