Ankaragücü Başkanı Mert: Neyi düşüneceğimizi bilmiyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ligler ertelenirken, vatandaşlara da ''evde kal'' çağrıları yapılmaya devam ediliyor.

Salgının spora olan etkisini değerlendiren Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ''Küresel bir salgınla hepimiz mücadele ediyoruz. Çok zor şartlar altındayız. Neyi düşüneceğimizi, nasıl duygular içerisinde olacağımızı bilemiyoruz, karmakarışık duygular içerisindeyiz şu anda. İşimizi mi, kulübümüzü mü, ailemizi mi, kendimizi mi düşünelim, tamamen bütün duygularımız karıştı. Bizim ülkemizde de bu sorun başladı ve bir şekilde devam ediyor. Ama şükürler olsun hükümetimiz zamanında önlemler aldı. Herhalde diğer ülkeler kadar büyümeden biz bu işi bir şekilde atlatacağız diye ümit ediyorum.'' şeklinde konuştu.

''ANKARAGÜCÜ'NE VURAN VURMUŞ''

Kulübün maddi anlamda sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Fatih Mert, ''Ankaragücü Kulübü'ne bugüne kadar zaten vuran vurmuş. Çok büyük sıkıntıları vardı Ankaragücü'nün, şimdi bir de korona vurmaya başladı.'' ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımıza ben buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem bizim kulübümüze hem de biliyorum birçok kulübe destekleri var hükümetin, devletin. Kurumların sponsor olması anlamında destekleri oldu. Kulüplerin tamamının işinin kolaylaştırıldığını biliyorum ben. Vergi, SSK ve diğer konularda. Spor kulüpleriyle ilgili şu anda çıkan bir erteleme görünmüyor. Yakın zamanda kolaylaştırmalar olacağını tahmin ediyorum. Yapılandırmalar, vergiler, SSK'lar ertelenebilir diye düşünüyorum. Alınmasın diyeceğim ama devlette nereye kadar bu işlerle baş edebilir.''