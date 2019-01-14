Ankaragücü Bayram Bektaş'la yollarını ayırdı

Bir süre önce İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Bayram Bektaş'ın Ankaragücü macerası kısa sürdü. Ankara ekibi, 44 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı.
GÖZTEPE'DEN SONRA ANKARAGÜCÜ DE GÖNDERDİ
Bektaş, sezona Göztepe'nin başında başlamış ve İzmir ekibinden de gönderilmişti. Ligin ilk yarısında iki kez görevden alınan Bektaş, Ankaragücü'nün başına 19 Aralık'ta geçmişti. Deneyimli teknik adam Ankara ekibinde sadece 1 maça çıktı.
Ankaragücü, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında hafta sonu Galatasaray deplasmanına çıkacak.