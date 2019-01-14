1 Ankaragücü Bayram Bektaş'la yollarını ayırdı Bir süre önce İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Bayram Bektaş'ın Ankaragücü macerası kısa sürdü. Ankara ekibi, 44 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı.

2 Mehmet Demirkol'dan Ersun Yanal'a drone eleştirisi Mehmet Demirkol, Ersun Yanal'ın sürekli olarak saha dışıyla ilgilendiğini söyledi. Demirkol, "Drone uçuruyor, taraftarları stada çağırıyor. Oyuncuların performansından bahsetmesi lazım" dedi.

3 Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a dava Trabzonspor son yıllarda oyuncu ve teknik adamlara yüklü tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Bordo-mavili ekipten alacaklarını isteyen son isim ise Okay Yokuşlu oldu.

4 Oyuncu satışından elde edilen gelirler Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, FFP kriterleri nedeniyle son yıllarda oyuncu satmaya başladı. Siyah-beyazlılar elde ettiği 90.7 milyon euroluk gelirle zirvede yer alıyor.

5 Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu Galatasaray, Belhanda için Al İttihad'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etti. Faslı oyuncunun anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak.

6 Babel'in yerine Hırvat futbolcu geliyor Ryan Babel'i Fulham'a gönderen Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun boşluğunu Fiorentina'dan Pjaca ile dolduracak.

7 Muhayer Oktay Beşiktaş'ta Beşiktaş, Almanya 4. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf II'den Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

8 Ozan: F.Bahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, hedeflerini anlattı. 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulübe geri dönerek kupalar kaldırmak istediğini söyledi.

9 Vagner Love: Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ancak henüz bir takımla anlaşamayan Brezilyalı forvet Vagner Love, Beşiktaş'ın kendisine 5 aylık borcu olduğunu söyledi.