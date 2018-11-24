Ankaragücü-Beşiktaş - CANLI SKOR

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80' Mücadelede son 10 dakikaya girilirken Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
72' İki gol kaçtı. Önce Kubilay Kanatsızkuş net gol fırsatında topu tutamadı. Hemen sonrasında Güven Yalçın karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı.
60' Ankaragücü'nün golü VAR kararı sonucunda faul gerekçesiyle iptal edildi. Beşiktaş serbest vuruşla oyuna başladı.
53' Beşiktaş ikinci yarıya top hakimiyetini ele alarak başladı. Ankaragücü farkı azaltmaya çalışıyor.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Ankaragücü 0-3 Beşiktaş
44' GOL.... Ankaragücü 0-3 Beşiktaş (Güven Yalçın)
Ljajic'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Güven Yalçın, kalesini terk eden Korcan'dan önce tek dokunuşla topu ağlara yolladı.
40' İlk yarıda son 5 dakikaya girilirken Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü devam ediyor.
Medel'in yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'e alınan Gökhan Gönül, oyuna devam edemedi ve yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.
27' GOL.... Ankaragücü 0-2 Beşiktaş (Mustafa Pektemek)
23' GOL.... Ankaragücü 0-1 Beşiktaş (Ljajic)
Etkili paslarla atağa çıkan Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek'ten topu alan Adem Ljajic, ceza alanı ön çizgisinden nefis vurdu ve top kalecinin sağından ağlara gitti
20' Beşiktaş, Vida'nın kafa vuruşuyla golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
14' Ljajic'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş, üst direkten oyun alanına geri döndü.
10' Ankaragücü etkili geldi. Kubilay'ın ortasında Kenan ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu yaptı, Karius uçarak köşede topa sahip oldu.
6' Mücadele gergin başladı. Karius kale arkasından atılan yabancı maddeler nedeniyle kale vuruşunu kullanmadı. Kenan Özer ise atması yönünde tepki gösterdi ve iki takım oyuncuları arasında itişme yaşandı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
ÖNEMLİ! Beşiktaş'ta maç öncesi ısınmalarda sakatlanan Medel'in yerine Gökhan Gönül ilk 11'e dahil oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
Osmanlı Stadı'nda zeminin elverişsiz olması nedeniyle Kayseri'de oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Ligin son 2 haftasında mağlup olan siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşısında çıkış arayacak.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Dja Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay
Beşiktaş: Karius, Gökhab Gönül, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek