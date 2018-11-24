Ankaragücü-Beşiktaş - CANLI SKOR

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Abdurrahim Albayrak: VAR konuşmaları yayınlansın

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Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerini hainlik yapmakla suçlayan Ali Koç'a ilk kez cevap verdi.

Aykut Kocaman: Yardımcı antrenörlerim hain değil

Fenerbahçe'nin son haftalardaki parlayan yıldızı Valbuena, Trabzon deplasmanında kazanarak geleneği sürdüreceklerini ifade etti.

Valbuena: Trabzon'da yine kazanacağız

West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, adı Beşiktaş'la anılan Javier Hernandez'le ilgili ocak ayında karar vereceklerini ifade etti.

Ünal Karaman ve Koeman derbide ilk yarım saatin önemine dikkat çekti. Koeman rakibin baskısını kırmayı, Karaman ise erken gol bulmayı planlıyor.

Koeman ve Karaman'ın derbi taktikleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali Dürüst istifa etti

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, U19 Milli Takımımızın, İngiltere'yi 1-0 yendiği maçta, 4 Avrupa ekibi tarafından izlendi.

TFF, Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı için inceleme başlatıyor. Hatalı bulunan hakemin görevine son verilecek.

TFF penaltıda hatası olan hakemi gönderecek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin tüm kurullarını ve Hakem Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i istifaya çağırdı.

Mustafa Cengiz: Hakemler ve TFF derhal istifa etmelidir

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında mağlup olan Beşiktaş, 13. haftada Ankaragücü'ne konuk oluyor.

1 Ali Dürüst istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

2 Mehmet Demirkol: Serdar'ın pozisyonu penaltı değil Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarında Serdar Aziz'in yaptığı hareketi değerlendiren spor yazarları, kararın hatalı olduğu görüşünde hemfikir.

3 TFF penaltıda hatası olan hakemi gönderecek TFF, Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı için inceleme başlatıyor. Hatalı bulunan hakemin görevine son verilecek.

4 Koeman ve Karaman'ın derbi taktikleri Ünal Karaman ve Koeman derbide ilk yarım saatin önemine dikkat çekti. Koeman rakibin baskısını kırmayı, Karaman ise erken gol bulmayı planlıyor.

5 Valbuena: Trabzon'da yine kazanacağız Fenerbahçe'nin son haftalardaki parlayan yıldızı Valbuena, Trabzon deplasmanında kazanarak geleneği sürdüreceklerini ifade etti.

6 Abdurrahim Albayrak: VAR konuşmaları yayınlansın Abdurrahim Albayrak, penaltı pozisyonunda Hüseyin Göçek'le VAR hakeminin arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını istediklerini söyledi.

7 Mustafa Cengiz: Hakemler ve TFF derhal istifa etmelidir Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin tüm kurullarını ve Hakem Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i istifaya çağırdı.

8 Ankaragücü-Beşiktaş - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında mağlup olan Beşiktaş, 13. haftada Ankaragücü'ne konuk oluyor.

9 Aykut Kocaman: Yardımcı antrenörlerim hain değil Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerini hainlik yapmakla suçlayan Ali Koç'a ilk kez cevap verdi.