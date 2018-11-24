Ankaragücü-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda zeminin elverişsiz olması nedeniyle Kayseri'de oynanancak olan maç saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

2 MAÇTIR YENİLEN BEŞİKTAŞ 3 PUAN PEŞİNDE

Ligin son 2 haftasında mağlup olan siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşısında çıkış arayacak. Süper Lig'deki 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor. İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan elde eden Ankaragücü ise 6. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Yalçın, Pinto, Kone, Erdem, Djedje, Faty, Kenan, Bifouma, Kulibay, El Kabir

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven