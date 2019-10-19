Ankaragücü-Beşiktaş - CANLI SKOR

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30' Sol taraftan ceza sahasına giren Diaby son çizgiye inmeden içeri çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

26' Pinto'nun pasıyla sol tarafta hareketlenen İlhan ceza yayı üzerindeki Hasan'ı topla buluşturdu. Hasan'ın yaptığı vuruşta top savunmaya da çarpıp direğin dibinden kornere gitti.

23' Pinto, Douglas'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart görüyor.

19' Süper Lig'in ilk yedi haftasında en çok top kazanan takım olan Ankaragücü, bu karşılaşmada da oyunu kendi sahasında kabul edip kazandığı toplarla hızlı hücum fırsatı yakalamak istiyor.

18' Konuk ekipte ilk haftalarda sık sık orta alana gelerek oyun kurmaya yardımcı olan Caner Erkin bugün daha çok çizgiyi kullanarak oynuyor.

16' Caner'in uzun pasında Burak topu ceza sahası içerisinde kontrol etti fakat dönerek istediği vuruşu yapamadı.

13' Beşiktaş ilk dakikaların ardından topun üstünlüğünü tamamen eline geçirdi.

10' Sol kanatta topla buluşan Pinto kale sahasına tehlikeli bir orta yaptı ama ön direğe hareketlenen Orgill topa dokunamadı.

9' Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Abdoulay Diaby sık sık alan değiştiriyor.

7' Sağ taraftan son çizgiye inen Lens ceza sahasına çevirmek istedi fakat savunmaya çarpan top kornere gitti.

4' Ankaragücü maçın ilk dakikalarında ön alanda baskı yapıyor.

1' Maç başladı.

8 puanla 12. sırada yer alan Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü : Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat, Faty, Hasan, İlhan, Orgill

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak.