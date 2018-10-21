Ankaragücü, Cerci'nin golüyle Malatyaspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
TEK GOL CERCİ'DEN GELDİ
Büyük çekişmeye sahne olan maçta Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ankaragücü ligde iki maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldu. Ankaragücü'nün golünü 10. dakikada Alessio Cerci kaydetti.
Bu galibiyetle Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de puanını 13'e çıkarırken, Yeni Malatyaspor 12 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Ankaragücü ise bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.