Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'a fark attı

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Yanal: Şampiyon gibi oynamalıyız

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Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

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Erzurumspor'dan Obertan için özel klip

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1 Fikret Orman: TFF başkanlığı gündemimde yok Kayserispor maçı öncesi 38 Kent TV'ye çıkan Fikret Orman, TFF başkanlığı ile ilgili yaptığı açıklamada "TFF başkanlığı gündemimde yok." ifadesini kullandı.

2 Jose Mourinho Real Madrid'e dönebilir Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yeniden eflatun-beyazlıları çalıştırcağını dile getirdi.

3 Fikret Orman: Ljajic önümüzdeki sezon da olacak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kendisine yöneltilen Adem ljajic sorusuna "Ljajic, önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyecek" cevabını verdi.

4 Kulüpler Birliği'nden Galatasaray açıklaması Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldi. Görüşme sonrası Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada Galatasaray'ın hedef alınmadığı belirtildi.

5 Emmanuel Eboue evleniyor Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Eboue zor günleri atlattı ve sağlığına kavuştu. Fildişili eski futbolcu çocukluk aşkıyla evleniyor.

6 Sala'nın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Manş Denizi'nde uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili WhatsApp konuşmaları yayınlandı.

7 Kerem Bulut: Uyuşturucuyu bıraktım Kokain kullandığı için futboldan 4 yıl men edilen Kerem Bulut, pişman olduğunu söyledi. Kerem, "Uyuşturucuyu bıraktım, camiye gidiyorum. Dövmelerimi de sildireceğim" dedi.

8 Şenol Güneş'in TFF'den alacağı maaş A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş, yıllık 3.2 milyon euro maaş alacak.

9 Ataman: Fenerbahçe için soruşturma başlatılmalı Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague yönetiminin Fenerbahçe için soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.