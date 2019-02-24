Ankaragücü, Erzurumspor'u son dakika golüyle yendi

Süper Lig'de düşme potasında nefes kesen bir yarış devam ediyor. Ligin 23. haftasında Ankaragücü sahasında Erzurumspor'u konuk etti.

ANKARAGÜCÜ KAZANDI, F.BAHÇE 16. OLDU

Mücadele öncesi 24 puanı bulunan Ankaragücü zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı bildi.

Ankaragücü 25. dakikada Tyler Boyd'un golüyle öne geçerken, Erzurumspor 47. dakikada Opseth ile maça denge getirdi. Karşılaşmada son sözü Ankara ekibi söyledi.

90. dakikada Orgill'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçen Başkent temsilcisi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından puanını 27'ye çıkaran Ankaragücü, 1'er maç eksiği bulunan Fenerbahçe ve Bursaspor'un yanı sıra haftayı mağlubiyetle kapatan Göztepe'yi de geride bıraktı.

Erzurumspor ise 21 puanla 17. sırada kaldı.