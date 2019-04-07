Fenerbahçe Ankara deplasmanında 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
KARŞILIKLI GOLLERLE GEÇİLDİ
Ankaragücü 42. dakikada Boyd'un attığı golle öne geçerken, Fenerbahçe'nin beraberlik golünü 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Ankaragücü'nde ise Canteros 87. dakikada sahada yaşanan gerginliğin ardındna yapılan VAR incelemesi sonrası 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından deplasmandaki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Fenerbahçe, 32 puanla 13. sırada kaldı. Ankaragücü de aynı puanla 14. basamağa yerleşti.
HAFTAYA FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ VAR
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacakken, Ankaragücü ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.