1 Ersun Yanal: Geçişleri yapamıyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe gibi oynayacağız diyoruz ama bunu yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

2 Sahada kavga çıktı Mehmet Ekici kırmızı kart gördü Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son anlarında kavga çıktı. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici direkt kırmızı kart gördü ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

3 Bursaspor'da Samet Aybaba istifa etti Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba görevinden ayrıldı.

4 Fenerbahçe Ankara deplasmanında 2 puan bıraktı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı ve ligde son 11 deplasman maçından galibiyet çıkaramadı.

5 Quaresma ve Adriano kadroya alınmadı Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

6 Avrupa kulüpleri Güven Yalçın'la ilgileniyor Beşiktaş'ta bu sezon sürekli olarak forma giymese de dikkatleri toplamayı başaran Güven Yalçın'la, Bundesliga, La Liga ve Serie A takımları ilgileniyor.

7 Volkan Demirel: Jübile yapmak gibi bir niyetim yok Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, jübile yapmak gibi bir niyetinin olmadığını 4. yıldızı taktıktan sonra emeklilik kararı alacağını söyledi.

8 Ahmet Ağaoğlu: Elin kızına bile veremem Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, altyapıdan çıkarılan genç futbolcular hakkında konuştu. Başkan "Onları bırakın başka takımların formasıyla görmeyi, elin kızına bile veremem.” dedi.

9 Galatasaray'da savunma düşündürüyor Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın savunma hattı, kart cezalısı Luyindama ve Marcao'nun yerine Semih Kaya-Ahmet Çalık ikilisine emanet edilecek.