Ankaragücü ile Bursaspor berabere kaldı

Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü ile Bursaspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Geçen hafta Antalya deplasmanı dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut için statta 20 bin siyah tişört dağıtılırken iki dost takımın taraftarları, maçı birlikte izledi.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, Bursaspor karşılaşmasının gelirini, Mert Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine bağışlanacağını açıklamıştı.

Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Ankaragücü, 31 puanla 11. sırada yer alırken Bursaspor, 28 puanla 15. sırada kaldı. Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Bursaspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.