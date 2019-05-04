Ankaragücü ile Rize puanları paylaştı

İlk 17 haftasını son sırada tamamladığı Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını dahi ortaya koyan Çaykur Rizespor, önce öne geçip sonra geriye düştüğü MKE Ankaragücü deplasmanından 1 puan çıkardı.

27. dakikada Dario Melnjak’ın ceza sahası sol çizgisi üzerinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Çaykur Rizespor deplasmanda öne geçti. İlk yarı Karadeniz ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Beraberlik golü 59’da geldi. İlhan Parlak’ın ceza sahası yayının hemen dışından vuruşu ev sahibi ekibe beraberliği getirdi. 85. dakikada Michal Pazdan, MKE Ankaragücü'nü öne geçiren golü attı.

Normal sürenin son dakikasında hakem Suat Arslanboğa, "VAR" kontrollerinin ardından Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Çaykur Rizespor adına topun başına geçen Vedat Muriqi, skora tekrar denge getirdi ve maç 2-2 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla MKE Ankaragücü 37, Çaykur Rizespor ise 40 puanda yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Saymak'ın vuruşunda kaleye giden topu son anda Pazdan önledi.

17. dakikada Boldrin'in sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Melnjak'ın sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada top doğrudan ağlarla buluştu: 0-1

45+3. dakikada Melnjak'ın sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasındaki Mustafa Saymak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Mehmet Sak'ın soldan yaptığı ortada uzak direkte Orgill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sacko getirdiği topu arka direkteki İlhan Parlak'a aktardı. Bu futbolcu altıpas içinde kayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

61. dakikada ceza yayının hemen önünde topla buluşan Musa Çağıran'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın ellerinde kaldı.

73. dakikada Samudio'nin yaklaşık 20 metreden yerden attığı şutta top direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte boş pozisyonda kalan Pazdan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

90+1. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Sedat Ağçay'ın ceza sahası içinde Samudio'yu düşürmesiyle hakem Suat Arslanboğa, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Muric, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 Karşılaşma, 2-2 sonuçlandı.