Ankaragücü kongresinde yumruklar havada uçuştu

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda arbede çıktı.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldı.

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılında ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntı yapıp, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?" demesi üzerine Yiğiner kendisine tepki gösterdi.

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MUTLU'YU YUMRUKLADILAR

Bu tepkinin ardından bazı delegeler, üzerine yürüyerek Mutlu'yu yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.

Bazı delegeler de bu olaya tepki gösterince bir süre genel kurula ara verildi.