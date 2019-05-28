Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan İzmir ekibi bu sonuçla Bursaspor ve Erzurumspor'u geride bırakarak lige tutundu.
GÖZTEPE'Yİ MOTİVE EDEN VİDEO
Ankaragücü'ne karşı kümede kalma maçına çıkan Göztepeli futbolcuların, mücadeye nasıl hazırlandıklarını gösteren bir video yayınlandı.
Göztepe'nin resmi Twitter hesabından, oyuncuların aileleri ve arkadaşlarından gelen mesajların futbolculara izlettirildiği bir video paylaşıldı.
Ankaragücü maçı öncesi Göztepeli futbolculara aile morali - VİDEO
Futbolcuların gelen mesajları izlerken duygusal anlar yaşadığı görülürken, Başkan Mehmet Sepil de bir motivasyon konuşması yapıyor.