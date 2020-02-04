Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor

MKE Ankaragücü Kulübü, çarşamba günü olağanüstü genel kurul düzenleyecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak.
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 12 ŞUBAT'TA TEKRAR TOPLANILACAK
Olağanüstü genel kurul, çarşamba saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise toplantı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak.