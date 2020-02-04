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Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor

MKE Ankaragücü, olağanüstü genel kurula gidiyor. Olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliği yapılacak.

| AA
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MKE Ankaragücü Kulübü, çarşamba günü olağanüstü genel kurul düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 12 ŞUBAT'TA TEKRAR TOPLANILACAK

Olağanüstü genel kurul, çarşamba saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise toplantı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

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