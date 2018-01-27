Ankaragücü sahasında Altınordu'ya yenildi

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 2-1'lik Adana Demirspor yenilgisiyle tamamlayan Ankaragücü, Altınordu'ya sahasında 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Konuk ekibi galibiyete taşıyan isimler, 17. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 64'te Mirkan Aydın oldu. Üst üste 3. maçında da galip gelemeyen Sarı Lacivertliler, bu sürede 2. yenilgisini aldı.

Geçen hafta liderliği Ümraniyespor'a kaptılan Başkent temsilcisi 35 puanda kaldı ve 2.'liği de tehlikeye attı. 2 hafta sonra galip gelen Altınordu ise puanını 26'ya çıkardı.

MKE Ankaragücü: 0 - Altınordu: 2

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Sak, Putsila (Dk. 60 Tisdell), Arif Morkaya, Sedat Ağçay (Dk. 85 Mbamba), Kenan Özer (Dk. 68 Kehinde), İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayir

Altınordu: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Uğur Aslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Serkan Göksu, Deniz Vural, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Ali Mert Aydın), Erdoğan Yeşilyurt, Mirkan Aydın (Dk. 84 Fatih Aktay), Kerim Avcı (Dk. 70 Berkay Samancı)

Goller: Dk. 18 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 64 Mirkan Aydın (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 18 Mehmet Murat Uçar, Dk. 79 Hasan Hatipoğlu, Dk. 83 Erce Kardeşler (Altınordu), Dk. 30 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)