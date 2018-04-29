Ankaragücü taraftarı Kızılay Meydanı'nda coştu

Ankaragücü'nün 6 sezon sonra Süper Lig'e dönmesiyle taraftarlar büyük coşku yaşadı. Kızılay Meydanı'nda toplanan taraftarlar sabaha kadar kutlamaya yaptı.
Ankaragücü'ne coşkulu karşılama VİDEO
KIZILAY'DA SABAHA KADAR KUTLAMA
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Başkent temsilcisi, sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda karşılaştığı Grandmedical Manisaspor’u 3-0 yenerek Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Büyük bir heyecanla maçın bitimini bekleyen sarı-lacivertli ekibin taraftarları, son düdükle birlikte kendilerini sokağa attı. Atkıları, formaları ve meşaleleriyle şehir turu atan taraftar, Kızılay Meydanı’nda bir araya gelerek kutlama yaptı.