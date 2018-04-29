Havuzda da parkede de engel tanımıyor

1 Ankaragücü taraftarı Kızılay Meydanı'nda coştu Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesi ile Ankara sokaklarında sabaha kadar kutlama yapıldı.

2 Fikret Orman karardan vazgeçmediklerini açıkladı Fenerbahçe maçına çıkmama kararlarının arkasında olduklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Aykut Kocaman kendi işine baksın" dedi.

3 Burak Yılmaz: Belki de ayrılmak daha doğru Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılabileceğini belirtti.

4 Aykut Kocaman: Beşiktaş blöf yapıyor Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın blöf yaptığını ve kupa maçına çıkacağını ifade etti.

5 Cenk Tosun'un ilk bonusu geldi Beşiktaş, Cenk Tosun transferinden ilk ek gelirini elde etti. Everton-Huddersfield maçına 11'de başlayan Cenk, siyah-beyazlı kulübe 500 bin euro daha kazandırdı.

6 Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 4 attı Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

7 Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'de Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor'u yenen Rizespor şampiyon, Ankaragücü ise ikinci olarak Süper Lig'e çıktı.

8 Ümit Özat: Juventus da küme düştü Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'a 1-0 yenildi.

9 Klopp: Salah'a sahip olmak mükemmel Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Liverpool taraftarlarının Salah sayesinde Müslüman olacaklarını söylemelerinin harika bir şey olduğunu ifade etti.