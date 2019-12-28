Ankaragücü yine berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta 2-0 geriye düşen Ankaragücü, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçın henüz 10. dakikasında Barrow'un kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Denizlispor, 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45+1. dakikada Hugo Rodallega'nın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Ankaragücü'nde 57. dakikada oyuna dahil olan Scarione, 66. ve 84. dakikalarda attığı gollerle eşitliği yakaladı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK

Bu sonucun ardından Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından oynadığı 3. maçta da geriden gelerek 2-2'lik skorla sahadan ayrılan Ankaragücü üst üste 3. beraberliğini aldı ve 12 puana yükseldi. Denizlispor ise son 4 haftada 8 puan kaybetti ve 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada Denizlispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.