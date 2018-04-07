Ankaragücü zirve yarışını bırakmıyor

Bayern Münih, Augsburg'u 4-1 mağlup ederek Bundesliga'da bitime 5 hafta kala üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Son kez aday olacağım" diyerek bir daha başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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F.Bahçe yönetiminin Josef ve Giuliano planı

Fenerbahçe'de mevcut oyuncular içinde transfer teklifi alan iki futbolcu var. Sarı-lacivertli yönetim, Josef ve Giuliano'yu en az 25 milyon euroya satmayı planlıyor.