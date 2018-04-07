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Ankaragücü zirve yarışını bırakmıyor

Ankaragücü evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu.

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Ankaragücü zirve yarışını bırakmıyor

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti.

KAZANAN ANKARAGÜCÜ OLDU

Seyircisiz oynanan maçta MKE Ankaragücü'nün golleri 3' Anton Putsila, 36' (penaltı) Umut Nayir ve 74. dakikada Lanre Kehinde'den geldi. Akın Çorap Giresunspor'un gollerini 8. dakikada Henrique Almeida ve 15. dakikada Muhammet Reis kaydetti.

Bu sonuçla zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü puanını 55'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Akın Giresunspor ise 38 puanda kaldı. Akın Çorap Giresunspor'da 90. dakikada Hakan Barış kırmızı kart gördü.

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