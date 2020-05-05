Ankaragücü'nde koronavirüs üzüntüsü

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Süper Lig’de yer alan Başkent temsilcisi Ankaragücü’nde; geçtiğimiz gün kulüp yöneticileri, oyuncular, teknik heyet ve personele koronavirüs testi yapılmıştı.

Kulüp tarafından bugün yapılan açıklama ile bir futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Fanatik'in haberine göre; salgına yakalanan futbolcunun Ricardo Faty olduğu öne sürülürken, sarı-lacivertli kulüp ise henüz ismi açıklamadı.

Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.''

''FUTBOLCUMUZUN BİR SIKINTISI YOK''

Konuyla ilgili Haber Global'e konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Futbolcumuz şu anda hastaneye yatırıldı, bir sıkıntısı yok. Futbolcumuz, 45 gün boyunca sadece 2 kez markete gitmiş. Perşembe günü de kulübe geldi. Başka kimseyle teması olmamış." açıklamasında bulundu.

