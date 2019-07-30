Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçildi

Mevcut Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner olağan genel kurul sonrası tekrar başkan seçildi.

MEHMET YİĞİNER KİMDİR

Mehmet Yiğiner (d. 3 Ağustos 1965, Çubuk, Ankara), Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanıdır.

Ankaragücü Başkanlığı Dönemi Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde Başkanlık görevini uzun yıllardır başarıyla yürüten Mehmet Yiğiner, dönemin Ankaragücü Başkanı Atilla Süslü'nün olağanüstü kongre kararı almasının ardından Sarı-Lacivertli takımda başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

Ankaragücü'nde 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda sadece tek liste yarıştı ve Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Başkanı olmuştu.

Daha sonra yapılan 3 kongrede de adaylığını açıklayan Mehmet Yiğiner, Ankaragücü'nün 24 Ocak 2015 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa aday oldu ve 300 delegenin tamamının oyunu alarak Başkent ekibinde 4. kez başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kulübü zor durumdayken sahiplenen Mehmet Yiğiner, bir kez daha başkanlığa seçilerek 5. kez başkan oldu. Ankaragücü'nün son yıllarında en uzun süre başkanlık yapan isim olarak bu rekoru kırdı.