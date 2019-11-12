Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Metin Diyadin'le yollarını ayırıp takımın başına Mustafa Kaplan'ı getirdi. Kaplan, 2 hafta önce bir başka Ankara ekibi Gençlerbirliği'nden gönderilmişti.

ANKARA EKİPLERİNİN TEK ADRESİ KAPLAN

Mustafa Kaplan, teknik adamlık kariyeri boyunca 3 aylık Giresunspor macerası dışında hep Ankara'da görev yaptı.

Yaklaşık 9 yıldır teknik direktörlük yapan Kaplan; Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Hacettepe'de defalarca kez göreve geldi.

Ocak ayında Ankaragücü ile anlaşan 52 yaşındaki teknik adam, sezonun bittikten sonra takımda ayrılarak Gençlerbirliği'nin yolunu tutmuştu.

Gençlerbirliği'nin 29 Ekim'de işine son verdiği Kaplan, bugün yeniden Ankaragücü'ne döndü.

MKE Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.