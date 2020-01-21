Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi bitti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kaleci Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için 43 milyon euroluk teklifi reddettiklerini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, röportaj verdiği sırada ilgilendikleri oyuncunun kendisini araması üzerine telefonla transfer görüşmesi yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan transferi konusunda ikiye bölünmüş durumda. ultrAslan grubu destekleyeceğini açıklarken, birçok taraftar ise 32 yaşındaki futbolcunun gelmesini istemiyor.

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Borçsuz lider: Sivasspor

Lider Sivasspor'un, takımı sırtlayan 4 isme toplamda 700 bin euro maaş verdiği, ayrıca yönetimin oyunculara 1 lira bile borcunun olmadığı öğrenildi.