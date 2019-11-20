Ankaragücü'nde Oscar Scarione sezonu kapattı

Kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de yönetim, sezon sonunda Chelsea'yle sözleşmesi sona erecek olan Pedro'nun peşine düştü.

Sezon başında alınan yüksek maliyetli yabancı futbolcular, 11 haftası geride kalan ligde henüz ortalarda gözükmedi.

Rami ile Sturridge kayıplarda

Fransa'nın en önde gelen spor gazetesi Lequipe, Falcao'nun Galatasaray'a gelmeden önce yaşadığı sakatlıkları grafik olarak okuyucularına sundu.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile forma şansı bulamayan Alper ve Tolgay'a, 7 farklı takımdan transfer teklifi geldi.

Alper, Mehmet ve Tolgay'a teklif yağıyor

EURO 2020 bileti alan 20 takım belli oldu. Kalan 4 takım ise Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

4 bilet için 16 aday var

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Fatih Terim'in küfür olayından sonra Belhanda'yı sildiğini söyledi. Ergün, ayrıca Onyekuru'yla da anlaşıldığını belirtti.

Milli maçların tamamlanmasının ardından gözler, yeniden lige çevrildi. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ta birçok sakat futbolcu bulunuyor.

Pochettino ile yollarını ayıran Tottenham, takımın başına Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik adam, 1 yıllık aranın ardından Premier Lig'e geri dönmüş oldu.

Devre arasında Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sağ bekini buldu. Cimbom, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer edecek.

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Al Nasr, Ljajic'i istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımı, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e talip oldu. Siyah-beyazlı kulübe önerilen rakam ise 8 milyon euro.