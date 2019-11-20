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Ankaragücü'nde Oscar Scarione sezonu kapattı

Tedavi görmek için yurt dışına çıkan Oscar Scarione'nin büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Ankaragücü'nde Oscar Scarione sezonu kapattı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarından dönmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti oyuncusu Wilfred Moke ve Rus oyuncu Zaur Sadayev katılmadı.

Sakatlığı süren Mahmut Akan ise idmanda koşu yaparken, çalışmasına fizyoterapist eşliğinde devam etti.

Başkent ekibinin Arjantinli oyuncusu Oscar Scarione'nin büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı, tedavisi için yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

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